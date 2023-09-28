Eşi boğazı kesilmiş halde bulmuştu! Cinayet şüphelisi oğlu yakalandı Mersin'de boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan kadının ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda cinayeti Cemile Güllü'nün oğlunun işlediği ortaya çıktı. Yakalanan Mert Güllü suçunu itiraf etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde işten eve gelen Ali Güllü'nün yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulduğu eşi Cemile Güllü'yü (48), oğlu Mert Güllü'nün (23) öldürdüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre yakalanan Güllü, borcu nedeniyle haciz geleceği için tartıştığı annesini öldürdüğünü itiraf etti.

İŞTEN EVE GELEN EŞİ DEHŞETE TANIK OLDU Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve dönen Ali Güllü, eşi Cemile Güllü'yü yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım istedi. REKLAM İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Cemile Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güllü'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Cemile Güllü'nün oğlu Mert Güllü tarafından öldürüldüğünü saptadı.

"HACİZ GELECEĞİ İÇİN TARTIŞTIK" Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde annesiyle borçlarından dolayı evlerine haciz geleceği sebebiyle tartıştıklarını, sinirlenip mutfaktan bıçak alarak yatak odasında yaralayarak öldürdüğünü itiraf etti. Suç aleti kan lekeleri bulunan bıçak evin baca gideri içerisine gizlenmiş şekilde bulundu. Emniyete götürülen Mert Güllü'nün işlemleri devam ediyor.