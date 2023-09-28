Nereden nereye! Beşiktaş zirveden dibe vurdu Geçen sezon Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından müthiş bir çıkışı yakalayan Beşiktaş, bu sezona ise tam tersi hayal kırıklığı ile başladı. Sezonu 2.36 puan ortalaması ile umutlu kapatan Güneş'in Beşiktaş'ı yeni sezona ise ilk 6 hafta itibarıyla 1.66 puan ortalaması ile giriş yaptı

Beşiktaş, geçen sezonu noktaladığında Şenol Güneş'in sezon ortasında göreve gelmesiyle yaşanan çıkış taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken siyah-beyazlıların yeni sezonun en önemli şampiyonluk adaylarından birisi olduğu dile getiriliyordu.

Valerien Ismael'in ardından göreve gelen Şenol Güneş, ligde çıktığı 25 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 59 puan toplarken 2,36'lık ortalama tutturdu. Güneş bu süreçte iki kez beş maçlık, bir kez de yedi maçlık galibiyet serileri yakaladı. REKLAM

2. sırayı kıl payı kaçıran Beşiktaş, yeni sezona ise beklentilerin altında başladı. Yeni transferlerden henüz beklenen verimi alamayan Beşiktaş, Konferans Ligi ön elemelerini 6'da 6 ile geçse de ligde ilk 6 maçta 7 puan kaybetti.

Karagümrük, Sivasspor ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş, evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kalırken Trabzonspor ve Adana Demirspor deplasmanlarından ise yenilgiyle döndü.

Geçen sezonu 2.36 puan ortalamasıyla bitiren Güneş'in Beşitkaş'ının bu sezon ise ortalaması 1.66'ya düşerken şampiyonluk yarışında da önemli bir kredi tüketilmiş oldu.