Son dakika haberi İstanbul'da Şirinevler'de patlama! İstanbul Şirinevler'de bir evde patlama meydana geldi. Bir binanın en üst katında yaşanan ve doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edilen patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler'de bir binanın en üst katında doğalgaz kaynaklı olduğu ifade edilen patlama meydana geldi.

"KESİN OLMAMAKLA BİRLİKTE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "En üst katta bir doğalgaz patlaması var. Ona bağlı olarak yangın başlamış. Belediye olarak ilk andan itibaren oradayız. Kesin olmamakla birlikte 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 de yaralımız var. Yangına şu anda arkadaşlarımız müdahale ediyor. Şu anda bina çevresinde tahliyeler yapılıyor" dedi.