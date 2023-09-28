Haberler Ekonomi Emlak Bakan Özhaseki: Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak - Emlak Haberleri

"Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay şehir merkezinin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin yapılan özel çalışmaları değerlendirdi. Özhaseki, yine 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile birlikte 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alanı, 4 kırmızı çizgiden taviz vermeden inşa edeceklerini söyledi. Bakan Özhaseki, "Enkazları kaldırılan Hatay, en kısa sürede ayağa kalkacak ve kentsel tasarım çalışmamızdaki gibi güzel bir görünüme kavuşacak" dedi Habertürk Giriş: 28.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Türk milletinin Anadolu’daki bin yıllık tarihinde yaşanan en büyük afet olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği bu depremlerde en fazla hasar gören şehrin de Hatay olduğuna dikkat çekti.

2 Şurada Paylaş!







Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Bakanlık olarak yaraları sarmaya, deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmaya devam ettiklerini söyledi. Depremde yitirilen nice canların acısını tarif etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakan Özhaseki, “Hatay, depremden çok büyük zarar gördü. Depremlerde, Hatay’da 254 bin 195 konut ve 55 bin 677 ticari alan kullanılamaz hale geldi. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda gerek rezerv alandaki çalışmalarımız ile gerekse ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz ile Hatay’da 309 bin 872 bağımsız bölümü, her yerde söylediğimiz 4 kırmızı çizgimizden taviz vermeden inşa ediyoruz. Yine Hatay şehir merkezini Bakanlık olarak biz imar ve inşa ediyoruz.” dedi.