Anayasa Mahkemesi CHP’nin ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) iptaline ilişkin başvurusunu oy birliğiyle reddetti.

Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek moturlu taşıtlar vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Bugün alınan son kararla ek MTV düzenlemesi yürürlükte kaldı.

BEKLENEN TAHSİLATIN YÜZDE 87'Sİ GERÇEKLEŞTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) verilen son bilgiye göre, ek MTV'nin ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu.

İkinci taksiti Kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.