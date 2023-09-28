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Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli futbolcu! Transfermarkt, Süper Lig'deki 2023-2024 sezonundaki ilk piyasa değeri güncellemesini yaptı. Bu güncellemede en çok değer kazanan futbolcu Beşiktaş forması giyen Gedson ve en çok değer kaybeden ise Trabzonspor'dan Nicolas Pépé oldu. İşte Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu... Habertürk Giriş: 28.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:08 facebook

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Transfermarkt, Süper Lig’deki 2023/24 sezonundaki ilk piyasa değeri güncellemesine gitti. Bu güncellemede en çok değer kazanan futbolcu Beşiktaş forması giyen Gedson oldu. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalayan Gedson’un değeri 12 milyon Euro'dan 17 milyon Euro'ya çıkarıldı.

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Fenerbahçe’nin en değerli 5 futbolcusu olan Cengiz Ünder, Fred, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadioğlu ve Dominik Livakovic’in piyasa değerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Rodrigo Becão ve İrfan Can Kahveci’nin piyasa değerlerinde ise 1'er milyon Euro'luk bir artış yapıldı. Sarı lacivertlilerde değeri en çok artan futbolcu İsmail Yüksek oldu. Defansif orta saha oyuncusunun değeri 4 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.