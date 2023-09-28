Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar: Play-off, Salih Uçan, Şenol Güneş, sponsporluk...

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PLAY-OFF SÖZLERİ "Playoff kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa playoff oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum. Olursa hay hay. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz."

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SALİH UÇAN VE ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI Adana Demirspor maçının sonunda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşananlarla ilgili Ahmet Nur Çebi: "Maç bitmiş, kaybetmek acı bir şeydir. O süreçte bütün sinirler gergin. Salih ile Şenol hocanın arasında bir baba-oğul ilişkisi var. Bunu bilseniz, o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Hoca, bir an evvel oyuncularını içeriye almak istiyor."

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"DAHA ÇOK MAÇ VAR" Ahmet Nur Çebi: "Daha ligin başındayız. Önümüzde onlarca maç var. Sonuçların nasıl biteceğini bugünden görmüş gibi davranmayı doğru bulmuyorum. Ben ekibime, hocama, takımıma güveniyorum. Her maçın sonucuna göre takdir veya cezalandırma gibi devam edersek camia olarak, takım üzerinde gerginlik yaratırız. Bunun altından hep beraber kalkmalıyız. Görmelerini sabırla bekliyorum. Bu işin içerisinden bu futbol takımı ve bu hocayla çıkabileceğimizi, şampiyonluk hedefiyle sonuna kadar yürüyeceğimizi düşünüyorum."

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