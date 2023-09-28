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        Haberler Magazin Harry Potter'ın 'Albus Dumbledore'si Sir Michael John Gambon hayatını kaybetti! Michael John Gambon kimdir ve neden öldü?

        Sir Michael John Gambon hayatını kaybetti

        'Harry Potter' serisinde 'Albus Dumbledore' rolüyle tanınan Sir Michael John Gambon, 82 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:06
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        İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlarından sinemaya uyarlanan 'Harry Potter' serisinde 'Albus Dumbledore'u canalndıran Sir Michael John Gambon yaşamını yitirdi.

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        82 yaşında zatürreden dolayı hayatını kaybeden oyuncunun vefat haberini ailesi duyurdu. Kariyerine Londra'daki Royal National Theatre'da başlayan ve 'Shakespeare' oyunlarında rol alan oyuncu, 1998'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından 'Sir' unvanına layık görülmüştü.

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        'Harry Potter' film serilerinde 'Hogwart Okulu'nun müdürü 'Albus Dumbledore' rolüyle dünya çapında tanınır hale gelen oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda da yer aldı.

        Sir Michael John Gambon'un 4 BAFTA ödülü bulunuyor.

        #Albus Dumbledore
        #Michael Gambon
        Haberi Hazırlayan: Aytekin Teker
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