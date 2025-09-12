Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem İzmir saldırısında 9 tutuklama talebi

        İzmir saldırısında 9 tutuklama talebi

        İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili savcılık, saldırganın anne ve babası dahil 9 kişinin tutuklanmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 18:46 Güncelleme: 12.09.2025 - 19:34
        İzmir saldırısında 9 tutuklama talebi
        İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle düzenlen, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9'u savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

