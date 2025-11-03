KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI NELER?

Bugün 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak aynı heyecanı, coşkuyu, gururu, hücrelerimize kadar taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelesini sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm toplantılar, ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem yurt dışında bizzat şahitlik ettik.