Kabine Toplantısı kararları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçimlerin ardından yeni Kabine üyeleri ile ilk kez toplanan Bakanlar Kurulunda pek çok kritik konu masaya yatırılıyor.

6 HAZİRAN 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.10'da başladı. Peki, Kabine Toplantısı sonuçları neler? İşte Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili detaylar...