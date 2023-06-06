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Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 6 Haziran 2023 Kabine Toplantısı kararları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları için nefesler tutulmuş durumda. Seçimlerin ardından yeni bakanlarla ilk kez gerçekleştirilen Kabine Toplantısı gündeminde; ekonomi, dış politika, terörle mücadele gibi kritik konular bulunuyor. Tüm Türkiye'nin gözü Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. İşte, 6 Haziran 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

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  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Haziran 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler?

    Kabine Toplantısı kararları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçimlerin ardından yeni Kabine üyeleri ile ilk kez toplanan Bakanlar Kurulunda pek çok kritik konu masaya yatırılıyor.

    6 HAZİRAN 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU? 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.10'da başladı. Peki, Kabine Toplantısı sonuçları neler? İşte Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili detaylar...
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Haziran 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Millete Sesleniş konuşmasında bulunacak ve kararları açıklayacak.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Haziran 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler?

    ÖNCELİKLİ KONU EKONOMİ

    Yeni Kabine'nin öncelikli konularından birisini ekonomi oluşturuyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarına ilişkin Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor. Ekonomide izlenecek yol haritası da ele alınacak.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Haziran 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler?

    Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek. Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı. Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Haziran 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler?

    İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

    Toplantının bir diğer önemli maddesini ise İsveç'in NATO üyeliği oluşturuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı Cumhurbaşkanlığı töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO üyeliği masaya yatırılmıştı.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Haziran 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler?

    Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. Diğer yandan Hakan Fidan bakanlığında dış politika da görüşülecek.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Haziran 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler?

    Ayrıca; terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.
  • SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! 6 Haziran 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler?

    YENİ BAKANLAR KURULU 

    Yeni hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan oluşuyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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