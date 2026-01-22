Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı iş yerine operasyon : 46 göçmen yakalandı

        Kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı iş yerine operasyon : 46 göçmen yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı bir iş yerine yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 46 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:08 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:08
        Kaçak işçi operasyonu: 46 kişi yakalandı
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı bir iş yerine yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 46 kişi gözaltına alındı.

        İŞ YERİNDE 46 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Operasyonda iş yerinde toplam 46 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu belirlendi.

        9 ŞAHIS KİMLİKSİZ 1 ŞAHIS CİNSEL SUÇLARDAN ARANIYOR

        Yapılan kontrollerde 9 şahsın kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, 6 şahsın yol iznine tabi yabancı olduğu, 1 şahsın ise cinsel suçlardan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu şahısların tamamının çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi.

        iL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜNE SEVK EDİLDİ

        Kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar, deport edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

        Bakan Göktaş, Atlas'ın ailesini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyarette bulundu. Bakan Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti

        #Son dakika haberler
