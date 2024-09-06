Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadıköy'de önce şoförle tartıştı; sonra İETT otobüsünün sileceklerini kırdı | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de önce şoförle tartıştı; sonra İETT otobüsünün sileceklerini kırdı

        Kadıköy'de İETT otobüsü şoförüyle tartışan bir yaya, otobüsün sileceklerini kırdı. Ardından da otobüse binerek şoförle tartışmaya devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 08:48 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şoförle tartıştı, otobüsün sileceklerini kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadıköy'de bir yaya, İETT otobüs şoförüyle tartıştıktan sonra otobüsün sileceklerini kırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çevredekiler 'Devlet malına zarar veriyor, eşkıya bunlar' diyerek duruma tepki gösterdi.

        Olay, 4 Eylül Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki Kuyubaşı otobüs durağında meydana geldi.

        İddiaya göre 19M Acarlar sitesi-Kadıköy güzergahında sefer yapan İETT otobüsü şoförüyle bir yaya tartışmaya başladı.

        Bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Şoföre bağıran adam otobüsün sileceklerini kırdı. Ardından da otobüse binerek şoförle tartışmaya devam etti.

        Otobüsün sileceklerinin kırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çevredekiler "Devlet malına zarar veriyor, eşkıya bunlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"