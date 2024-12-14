Kadıköy’de alacak verecek tartışması yaşayan 2 emlakçı buluştukları müteahhit ofisinde silahlarla birbirine ateş açtı. Olayda 2 emlakçı hayatını kaybetti.

Olay, 15.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde bulunan bir binanın 8.katındaki ofiste meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 emlakçı, bir müteahhitin ofisinde buluştu. Bir süre sonra emlakçılar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanında taşıdıkları silahlarla birbirine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 2 emlakçı olay yerinde hayatını kaybetti.