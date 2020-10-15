Kadın çalışanı bıçaklanacaktı! Fedakâr başkan!

AA

Kastamonu'da, İhsangazi Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Belediye Başkanı Hayati Sağlık'ın akşam saatlerinde belediyenin bir kadın personeline, Ş.Ç.'nin bıçakla saldıracağını fark ettiği aktarıldı.

BAŞKANIN KOLU KIRILDI

AA'da yer alan habere göre, "Bıçaklı saldırıyı Belediye Başkanımız Hayati Sağlık fark etmiş ve araya girerek saldırıyı önlemeye çalışmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu esnada başkanımız kendini korurken ayağı betona takılarak yere düşmüş ve kolunda kırık, yüzünde ise hafif yaralanma oluşmuştur. Başkanımızın sağlık durumu şükürler olsun çok iyidir. Belediye başkanımıza ve belediye personelimize yapılan bu çirkin saldırı girişimini şiddet ve nefretle kınıyoruz."

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkanı Sağlık'ın tedavisi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanırken, olayla ilgili Ş.Ç. gözaltına alındı.