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Haberler Gündem 3. Sayfa BU KADARI PES, son dakika: Kadını döve döve bayılttı
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Tartıştığı kadını döve döve bayılttı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde içkili lokantada darp edilen bir kadın bayıldı. Tartıştığı kişi tarafından feci şekilde dövülen ve kafa travması geçiren kadın, hastanede tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi ise yakalandı

BU KADARI PES, son dakika: Kadını döve döve bayılttı
Kadını döve döve bayılttı
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İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir lokantada tartıştığı kişi tarafından dövülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada bulunan Bahar S. (34) adlı kadın ile A.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darbedilen kadın, kaldırıma düşüp bayıldı.

İhbar üzerine polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı daha sonra kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.Ş. ise, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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