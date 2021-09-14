Kadını döve döve bayılttı 0:00 / 0:00

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir lokantada tartıştığı kişi tarafından dövülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada bulunan Bahar S. (34) adlı kadın ile A.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darbedilen kadın, kaldırıma düşüp bayıldı.

İhbar üzerine polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı daha sonra kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.Ş. ise, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.