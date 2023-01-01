Ankara'nın Mamak ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada 3 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.00 sıralarında bir kafede meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.