Manisa'nın Alaşehir ilçesinden dün saat 18.30 sıralarında, 13 yaşındaki ikiz kardeşler Eren ve Efe Erol, arkadaşları Mehmet A. ile birlikte Kemaliye sulama göletine gitti. Göletin kenarında gezindikleri sırada ikizlerden Eren kayarak gölete düştü.
KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTEDİ
Kardeşini kurtarmak isteyen Efe de başarılı olamadı ve kendisi de gölete düştü. Arkadaşlarının gölete düştüğünü gören Mehmet A. önce arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. İkizlerin birinin suda kaybolduğunu gören Mehmet A. durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine gölete gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar ikiz kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI
İHA'daki habere göre dalgıçların arama çalışmaları sonucu ikiz kardeşler Eren ve Efe'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ikiz kardeşlerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı.
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