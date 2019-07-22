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HaberlerGündemSon dakika... Kahreden acı! İkizler gölete düştü! - Haberler

Kahreden acı! İkizler gölete düştü!

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikiz kardeşler arkadaşlarıyla gittikleri Kemaliye sulama göletine düşerek kayboldu. Dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu ikizlerin cansız bedenine ulaşıldı

gölette boğuldular

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden dün saat 18.30 sıralarında, 13 yaşındaki ikiz kardeşler Eren ve Efe Erol, arkadaşları Mehmet A. ile birlikte Kemaliye sulama göletine gitti. Göletin kenarında gezindikleri sırada ikizlerden Eren kayarak gölete düştü.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTEDİ

Kardeşini kurtarmak isteyen Efe de başarılı olamadı ve kendisi de gölete düştü. Arkadaşlarının gölete düştüğünü gören Mehmet A. önce arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. İkizlerin birinin suda kaybolduğunu gören Mehmet A. durumu jandarmaya bildirdi. Haber verilmesi üzerine gölete gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar ikiz kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

İHA'daki habere göre dalgıçların arama çalışmaları sonucu ikiz kardeşler Eren ve Efe'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ikiz kardeşlerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı.

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