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Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN OLAY! Son dakika: Bir baba oğlunu bıçakladı! - Haberler
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Kahreden olay! Bir baba oğlunu bıçakladı!

Denizli’de aşırı alkollü halde baba evine gelen oğul, kendisine alkol parası vermeyen babasını darp etti. Boğuşma sırasında baldırından bıçaklayarak oğlunun elinden kurtulmayı başaran baba, gözaltına alındı

KAHREDEN OLAY! Son dakika: Bir baba oğlunu bıçakladı! - Haberler
Denizli'de yaşandı! Baba oğul arasında dehşet!
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İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Fatih Caddesi'nde insanın tüylerini diken diken eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aşırı alkollü olduğu iddia edilen G.İ., alkol parası alabilmek için ayrı yaşadığı babasının evine gitti.

OĞLUNU BALDIRINDAN İKİ KEZ BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre G.İ. ile ona alkol parası vermek istemeyen babası T.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba oğul arasında arbede yaşandı.

Alkollü oğlunu sakinleştiremeyen T.İ., eline geçirdiği bıçakla oğlunu baldırından 2 kez bıçakladı.

YARALI OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Darp ettiği babası tarafından bıçaklanan G.İ. kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı olan G.İ.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Alkol almaması için para vermediği için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtulmayı başaran baba T.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMA YAŞANMIŞ

Öte yandan, G.İ.’nin, babası T.İ.’nin evine daha öncesinden de defalarca gidip tartışma yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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