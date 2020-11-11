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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Kahreden olay! Efsun daha 6 yaşındaydı! Gardırop devrildi! - HABERLER
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Efsun daha 6 yaşındaydı! Gardırop devrildi!

Mersin'in Anamur ilçesinde, devrilen gardırobun altında kalarak ağır yaralanan Efsun Çalış (6),hastanede yaşamını yitirdi. Küçük kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu

SON DAKİKA! Kahreden olay! Efsun daha 6 yaşındaydı! Gardırop devrildi! - HABERLER
Efsun daha 6 yaşındaydı! Gardırop devrildi!
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DHA

Mersin'in Anamur ilçe merkezinde yaşayan 3 çocuklu Mehmet-Melahat Çalış çiftinin en küçük çocukları olan 6 yaşındaki Efsun, elbisesini almak istediği gardıroba yetişemeyince, şifonyerin üzerine çıktı. Bu sırada dengesi bozulan küçük kız, yere düştü. Gardırop da sarsıntı ile birlikte Efsun´un üzerine devrildi.

DOLABIN ALTINDA YARALI BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre uzun süre sesini duymadıkları kızını evin içinde arayan anne Melahat Çalış, odaya girdiğinde Efsun´u dolabın altında yaralı halde buldu. Baba Mehmet Çalış'ın yardımı ile dolabın altından çıkarılan Efsun, ihbar üzerine eve çağırılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Doktorların hemen müdahale ettiği küçük kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından alınan Efsun´un cenazesi, anne baba ve aile bireylerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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