Son dakika kahreden olay... İstanbul'da inşaat alanında yangın! Ölü ve yaralılar var! - Haberler

AA

İstanbul Ümraniye Altınordu Caddesi'nde dün gece 02.00 sıralarında inşaat şantiyesindeki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 50 kişinin kaldığı konteyner kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR İŞÇİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre işçiler, tahliye edilirken 5 işçi, yüksekten atlayarak yangından yaralı bir şekilde kurtuldu. Dışarı çıkamayan bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Konteynerlerde kalan işçilerin büyük bir kısmının bayram iznine çıktığı öğrenildi. Savcının ve olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonunda hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Çalışma arkadaşları ise olay yerinden uzun süre ayrılmadı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı. Öte yandan inşaat alanında çıkan yangının büyüklüğü günün ağarması ile ortaya çıktı. Yangın alanı havadan görüntülendi.