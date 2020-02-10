İstanbul Şişli'deki Fulya Mahallesi Ayşecik Sokak'taki binada yürekleri yakan bir olay yaşandı. Selin Bayır'dan haber alamayan yakınları bu sabah eve geldi.
İçeriye giren yakınları, anne ve kızını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
BUĞLEM ÖLDÜ, ANNE HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre sağlık ekipleri 6 yaşındaki Aybuke Buğlem Bayır'ın öldüğünü belirledi.
Anne ise hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken polisin incelemesi sürüyor.
DANS GÖRÜNTÜSÜ YÜREK PARÇALADI
Bu arada küçük çocuğun evde dans ederken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Bir süre önce çekildiği belirtilen görüntülerde küçük kız çalan müzik eşliğinde oynuyor.
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