Son dakika: Kahvehanede çatışma: Ölü ve yaralılar var

Kahveyi bastı, çatışma çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kahvehanede yaşanan silahlı çatışmada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Uğur Demet, kahvehaneye gelerek burada oturan Selçuk Söyleyen'e ateş açtı. Ardından kahvehanede diğer kişilerin de silah çekmesiyle çatışma çıktı. Yaşanan silahlı çatışmada Uğur Demet, Selçuk Söyleyen, Aziz Namlı ve Zeynel Dönge yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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