Türkiye'nin gündemine oturan kadın cinayetlerinden Zehra Erdemir'i Bayburt'ta acımasızca katleden Recai Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Recai Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALAMIŞTI
AA'da yer alan habere göre Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir'i 12 Aralık'ta bıçaklayarak öldürdüğü, cinayetin ardından Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesine giderek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda çalışan Süleyman Alan'ı (47) bıçakla yaraladığı öne sürülen Recai Ç., üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanmış ve ekiplerce gözaltına alınmıştı.
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