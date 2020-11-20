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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Kan donduran olay! Platonik caninin akıl sağlığı raporu belli oldu! - Haberler
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Platonik caninin akıl sağlığı raporu belli oldu!

Konya'da platonik aşk beslediği komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat'a (53),İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından akıl sağlığı yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi

SON DAKİKA! Kan donduran olay! Platonik caninin akıl sağlığı raporu belli oldu! - Haberler
Platonik caninin akıl sağlığı raporu belli oldu!
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DHA

Konya'da, 27 Haziran 2019 Perşembe günü Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak´taki bir apartmanda, ayakkabı atölyesinde çalışan, eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Canpolat (53),karşı komşusu Burhanettin Sarı´nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı (51) ile kızları Şeyma (25) ve Tuğba'nın (18) yanına gitti.

Şeyma Sarı 25 yaşındaydı.

ÖNCE ANNEYİ SONRA KIZLARINI VURDU

DHA'daki habere göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da tabancayla ateş etti.

Tuğba Sarı 18 yaşındaydı.

İKİ KIZ KARDEŞ SALDIRIDA CAN VERDİ

Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan Şeyma Sarı ile kardeşi Tuğba Sarı hayatını kaybetti. Başından yaralanan ve uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU VERİLDİ

Olayın ardından tutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen davalar sırasında Canpolat'ın daha önce psikolojik tedavi gördüğünü belirtmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor istendi. Kurum tarafından hazırlanan raporda Canpolat'ın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

"CEZAİ SORUMLULUĞU TAMDIR"

Raporda şu ifadeler yer aldı: ''Muzaffer Canpolat´ın yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyasının incelenmesi neticesinde, kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği, dava dosyasının tetkikinden de suç tarihinde suçunu takip eden günlerde de herhangi bir akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı, sanığın Şeyma ve Tuğba Sarı´ya yönelik kasten öldürme, Hacer Sarı´ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarına karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kanaatine varılmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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