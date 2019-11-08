İstanbul’da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli'ndeki Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre Harun S. (57) isimli kişi, sokakta ellerinde 6 aylık bir köpek yavrusu ile dolaşan Gökhan Y. (17) ve arkadaşlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Harun S., yanında taşıdığı bıçakla gençlerin üzerine yürüyerek yanlarında gezdirdikleri 6 aylık köpeği bıçakladı.

POLİS SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI

İHA'da yer alan habere göre köpeğin kanlar içinde yerde kaldığı gören Gökhan Y. ve arkadaşları, yaralı köpeği kucaklayarak Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan ardından şikayetçi olan gençlerin tarifi üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan Harun S.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.