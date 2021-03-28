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Kanal yüzlercesiyle doldu! İki aydır önlenemiyor

Antalya'da ilk kez 18 Şubat'ta balık ölümlerinin yaşandığı yağmur suyu tahliye kanalında yine ölümleri yaşanıyor. Bu sabah evlerinin önüne çıkan mahalle sakinleri, yüzlerce ölü ve can çekişen balıkla karşılaştı. Son iki ayda yaşanan balık ölümleri karşısında ne yapacaklarını şaşıran mahalle sakinleri yetkililerin yardımını bekliyor

SON DAKİKA: Kanal binlercesiyle doldu, mahalleli şaşkın!
Kanal yüzlercesiyle doldu, mahalleli şaşkın!
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İHA

Antalya'da daha önce de balık ölümlerinin yaşandığı yağmur suyu tahliye kanalı, ölü veya can çekişen balıklarla doldu.

Manavgat ilçesinde Bahçelievler Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan yağmur suyu tahliye kanalında balık ölümlerinin önüne geçilemiyor. Bu sabah evlerinin önüne çıkan mahalle sakinleri, kanalda ölmüş onlarca balığı görünce şaşkına döndü. Son 2 ayda yaşanan balık ölümleri karşısında ne yapacaklarını şaşıran mahalle sakinleri yetkililerin yardımını bekliyor.

'BİNLERCE BALIK SUYUN DİBİNDE TERS DÖNMÜŞ VAZİYETTE'

18 Şubat 2021 tarihinde ilk balık ölümlerinin yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Nuri Karayel, o gün 9 yaşındaki kızıyla birlikte can çekişen balıkları kovaya topladıklarını, su takviyesi yapıldıktan sonra kanala geri bıraktıklarını belirterek, "Daha sonra da balık ölümleri oldu. Ama bugüne kadar böylesine büyük bir balık ölümünü görmedik. Binlerce balık suyun dibinde ters dönmüş vaziyette, çok sayıda balık da can çekişiyor. Bu kanal kime aitse, temizliğini yapsın sonra da bu ölümlerin sebebini bulsunlar. Burada yılan balıkları, kaplumbağa ve diğer canlılar ölüyor. Lütfen duyarsız kalmayalım" dedi.

MANAVGAT IRMAĞI'NDAN KANALA SU TAŞINDI

Balık ölümleri karşısında çaresiz kaldıklarını belirten 9 yaşındaki Ecrin Karayel, "Ben balıkların öldüğünü görmek istemiyorum. Onların da canı var. Lütfen artık duyarsızlığı bırakalım. Benim canım acıyor. Bakın binlerce balık ölmüş vaziyette. Can çekişenler var" diye konuştu.

Nuri Karayel, halat yardımıyla su kanalına inerek elleriyle topladığı ölü balıkları gösterip yardım istedi. İhbarların ardından Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Irmağı'ndan aldığı suyu kanala bırakarak balıkların oksijen almalarını sağladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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