DHA

Gölcük Depremi sırasında Avcılar’da ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve 20 yıl sonra geçen yılın ekim ayında tahliye edilerek mühürlenen Avcılar'daki bina geçen 4 ay içerisinde henüz yıkılmadı. "Yarın öbür gün bu bina çökerse kaç kişinin canına mal olacağı muamma" diyen çevre sakinleri yıkımın bir an evvel yapılmasını istediler.

Gümüşpala Mahallesi'nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nden etkilendi. Bir hafta sonra Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce hazırlanan raporda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın "fazla tehlikeli" durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi.

Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binada oturanlar Yıldız Teknik Üniversitesi'nden uzmanların hazırladığı güçlendirme çalışmasını tamamladı. Geçen yılın Nisan ayında Avcılar Belediyesi binayı mühürlerken, bina sakinleri oturmayı sürdürdü. AFAD, geçen Ağustos ayında 1999 depreminde "Ağır hasarlı" olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binayı sorunca bina sakinlerine tebligat yapıldı ve binayı kısa sürede tahliye etti.

Binanın boşaltılmasından sonra atık malzeme toplayıcıları bütün malzemeleri söküp götürürken hemen karşıda iş yeri bulunan Ali Şahin’in önerisi ile binanın önüne 'Kapılı bariyer' önlemi alındı. Bu konudaki haber üzerine belediye demir bariyerler yerleştirdi.

"1999 DEPREMİNDEN BU YANA SORUNLU"

Binanın hemen karşısında kafe işleten Ali Şahin, bu binanın bir an önce yıkılması gerektiğini belirtirken, "1999’dan bu yana bu bina sorunlu. Herkes bu binanın yıkılması konusunda görüş birliğinde. Yarın öbür gün bu bina çökerse kaç kişinin canına mal olacağı muamma. Silivri depremi Avcılar’ı vurdu. Bu mahallede üniversitedeki fakültelerin kapanması ile öğrenci yurtları boşaldı. Esnaf iş yapamaz oldu. Mahallemizdeki bu cenazenin artık kaldırılmasını istiyoruz" dedi. Diğer esnaf Umut Aydın da, boşaltılan binanın evsizler ve madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldiğini, bundan rahatsız olduklarını anlattı.

YAN BİNADA OTURANLAR ŞİKAYETÇİ

Boşaltılan binada yıllarca oturduktan sonra hemen yanındaki binaya taşınan Fatma Demir, "Bazıları kabul etmese de bu bina gerçekten tehlikeli. Saat 01.00’de evime dönüyorum. Cadde ile iki bina arasındaki geçitten geçerken bir kadın olarak çok tedirgin oluyorum. Hemen yanımızdaki binada ateş yakıyorlar, alkol alıyorlar. Uyuşturucusu, bağımlısı burada kalıyor. Ben buradan geçerken biri önüme atlasa, bıçağı bana saplasa, ben bayan olarak kendimi nasıl koruyacağım? Bunun sorumlusu kim? Bu bina ne olacaksa olsun. Yıkılsın artık. Geç kalındı. Birisinin canı yandıktan sonra mı yapılacak?"