Karı-koca evlerinde katledildi!

Çanakkale'de, bu sabah saat 02.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı´nın 4'üncü katında akılalmaz bir vahşet meydana geldi.
KATİL ZANLISI PİZZACIDA ÇALIŞIYORDU
DHA'da yer alan habere göre Süha Sümer (62) ve eşi Nilgün Akman Sümer (60) evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.´nin (36) bıçaklı saldırısına uğradı.
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA POLİSE TESLİM OLDU
Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.´nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı.
ESKİ VEKİLİN BALDIZIYDI
Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nilgün Akman Sümer´in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay´ın baldızı olduğu belirtildi.
Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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