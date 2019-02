Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

"Yaralı sayısı 13, hepsini ziyaret ettik. 3 tanesi yoğun bakımda, onları da ziyaret ettik. İkisinin durumu daha iyiye doğru gidiyor. Başhekimimiz bizimle paylaştı. Diğerlerin durumları iyi, hepsiyle tek tek görüştük. Bütün arama kurtarma ekibinde bulunan arkadaşlara, devletimize, hükümetimize selamları var. Aynı zamanda basın mensuplarına göstermiş oldukları sabır, buradan aldıkları haberleri an be an yurt geneline dağıtımlarıyla sizlere de teşekkür ederim arkadaşlar. Yandaki binanın resmini hep göz önünde bulundurarak, lazer sistemiyle en ufak hareketleri an be an takip ediliyor ki, enkaz üzerinde çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği sağlanmış olsun. Anadolu Başsavcılığımız İsmail Bey, 'adli takibat başladı' dedi. Bir savcı vekili, bir savcımız görevlendirdi. Aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanımız da soruşturma başlattı. Bu ada içerisindeki bütün binaların her biri incelemede. Netice ne çıkarsa ona göre neler olacağını hep beraber göreceğiz. Bunlar da sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacak"

HAVVA'NIN DURUMU İYİ

Çöken binadan 19 saat sonra sağ olarak çıkarılan Azra Havva Tekgöz’ün yakınları, küçük kız hakkında açıklamalarda bulundu. Havva’nın durumunun iyiye gittiğini belirten yakını, küçük kızın göçük altındayken kendisini arayanlara “Ben Havva” diye bağırarak sesini duyurduğunu söyledi.



Kartal’da 8 katlı binanın çökmesinden yaklaşık 20 saat sonra göçükten kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün yakınları açıklamalarda bulundu. Havva’nın son durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından daha da iyi olacağı belirtildi. Küçük Havva’nın yakını yaptığı açıklamada: “Çalışmaların durdurulduğu bir esnada kurtarma çalışması yapanlar Havva’ya seslenmek için bağırdılar. Havva da kendisine seslenenleri duyarak ben Havva diyerek karşılık vermiş. Ses sonra kesilmiş. Bu sabah tekrar Havva’nın sesleri duyulunca çalışmalara devam etmişler. Sonra da enkazın içinden Havva’yı çıkarıyorlar. Havva’nın yanında cep telefonu vardı, kaza anında o telefon kızın yanına ya da bir yere düştü herhalde. Telefonu sürekli çaldırıyorlar bu yüzden de telefonun şarjı bitmiş. Böyle olmasaydı Havva daha erken kurtarılabilirdi, şu anki durum hiç yaşanmıyor olabilirdi” dedi