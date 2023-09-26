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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda konuşulacak görüntü: Futbolcular yeşile boyandı! - Futbol haberleri - Galatasaray Haberleri

        Olimpiyat Stadı'nda konuşulacak görüntü! Futbolcular yeşile boyandı!

        Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanan maç sırasında çimlere temas eden futbolcuların elleri, formaları, saçları yeşile boyandı. İlginç görüntülerin nedeni belli olurken Galatasaray'dan paylaşım geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.09.2023 - 21:54 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:11
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        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan İstanbulspor - Galatasaray maçında futbolcular adeta yeşile döndü.

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        Yere düşen futbolcuların formalarıyla birlikte yeşile boyandığı görüldü.

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        Yayıncı kuruluşun haberine göre Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri, oluşan yanıklar sebebiyle gıda boyasıyla boyandı.

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        Galatasaray, bu durumu espriyle karşılayarak İngilizce bir tweet paylaştı. Tweet'te, "Küçük bir not: Bugün yeşil formamızı giymiyoruz." ifadesi yer aldı.

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