Son dakika haberi Musul'da düğün salonunda yangın faciası: En az 100 ölü! Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangın faciaya yol açtı. Korkunç yangında ilk belirlemelere göre 100 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği belirtildi.

Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.