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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın penaltısı kaçtı, olay oldu: Kerem Aktürkoğlu pas verdi, Icardi dışarı attı - Galatasaray Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın penaltısı kaçtı, olay oldu: Kerem pas verdi, Icardi dışarı attı

        Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olurken Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi penaltı vuruşundan yararlanamadılar! Sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıda topun başına gelen Kerem kaleye vurmak yerine pas verirken Icardi topu dışarı gönderdi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 20:52 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:55
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        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
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        Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray'ın kaçırdığı penaltı gündeme oturdu!

        Mücadelede dakikalar 35'i gösterirken ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi, Okan'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Abdülkadir Bitigen beyaz noktayı gösterdi.

        Topun başına önce Mauro Icardi geçerken Arjantinli futbolcu daha sonra topu Kerem Aktürkoğlu'na verdi.

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        Penaltı vuruşu için topa gelen milli futbolcu topu kaleye göndermek yerine sol tarafa doğru pas verirken Icardi topa doğru geldi.

        Arjantinli futbolcunun vuruşunda top dışarı çıktı ve penaltı kaçmış oldu.

        Bu penaltının benzerini yıllar önce Barcelona'da Lionel Messi ve Luis Suarez kullanmış ve Barça golü atmayı başarmıştı.

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