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        İstanbulspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk oluyor. Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:06
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        STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

        HAKEM: Abdülkadir Bitigen

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mendy Mamadou, Junior Traore

        YEDEKLER: Alp, Vefa, Muammer, Eslem, Kubilay, Sambissa, Jackson, İbrahim, Berkay, Emir Kaan

        TEKNİK SORUMLU: Olcay Demir

        GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        YEDEKLER: Günay, Zaha, Halil, Nelsson, Sérgio, Barış, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza, Bakambu

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

        Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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        Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi.

        LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

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        SON 18 RESMİ MAÇTA MAĞLUP OLMADI

        Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Cimbom bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

        ICARDI, LİGDEKİ SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI

        Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, İstanbulspor maçında da takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacak. Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

        Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da gol atmayı başaran Icardi, ayrıca bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 3 kez topu filelere gönderdi.

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