Kerem Aktürkoğlu ve Icardi, bir zaferin daha mimarı oldu! - Galatasaray Haberleri

Kerem Aktürkoğlu ve Icardi, bir zaferin daha mimarı oldu! - Galatasaray Haberleri

Kerem Aktürkoğlu ve Icardi, bir zaferin daha mimarı oldu! Galatasaray, 3. haftadan ertelenen müsabakada İstanbulspor'u 1-0'la geçerken sarı-kırmızılıları galibiyete bir kez daha Kerem & Icardi ikilisi taşıdı! Geçen sezon yakaladıkları uyumu bu sezona da taşıyan ikili, bir penaltıdan yararlanamasalar da galibiyet golünde yine sahne aldılar!

Habertürk Giriş: 26.09.2023 - 22:18 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:19 facebook

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