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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da yapılan operasyonlarda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu

        İstanbul'da yapılan operasyonlarda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda zehir tacirlerine büyük bir darbe indirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 22:49 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:52
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        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Aziz milletim bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda; 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.

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