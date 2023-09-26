İstanbul'da yapılan operasyonlarda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda zehir tacirlerine büyük bir darbe indirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Aziz milletim bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda; 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 7️⃣3️⃣8️⃣ KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ❗️

3️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️



AZİZ MİLLETİM BİLSİN Kİ: HER AN ENSELERİNDEYİZ VE HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ❗️



ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK❗️#İstanbul Narkotik Suçlarla… pic.twitter.com/IUFTjwUuZK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 26, 2023