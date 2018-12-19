Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı planlı bir cinayetle ortadan kaldırmak için Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timinin farklı zamanlarda yurda girişleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile konuta geliş ve çıkışları ile havalimanından ayrılışlarına ilişkin yeni fotoğraflara ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, planlı cinayetin aydınlatılması için başta konsolosluk çevresi olmak üzere kentin birçok noktasındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Bu kapsamda İstanbul'da Atatürk Havalimanı, Levent ve Sultanahmet başta olmak üzere 80 noktada bulunan 147 kameradan alınan 3 bin 500 saatlik görüntü, kurulan özel ekip tarafından analiz edildi.

Görüntüler üzerinden, Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi için geldiği belirlenen 15 kişilik Suudi ekibin olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri adım adım tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstihbaratçı Mohammed Saad H. Alzahrani (30),Tümgeneral Mansour Othman M. Abu Hussain (46) ve İstihbaratçı Yarbay Naif Hassan S. Alarifi (32) 1 Ekim'de saat 16.30'da Suudi Hava Yollarına ait tarifeli uçakla, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi (31),Khalid Aedh G. Alotaibi (30) ve Havalimanı Güvenlik Uzmanı İstihbaratçı Saad Meshal Albostani (31) 2 Ekim'de saat 01.30'da Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaparak otellerine yerleşti.

2 Ekimde ayrıca Yarbay Badr Lafi M. Alotaibi (45),Kralın koruması Waleed Abdullah M. Alshehri (38),Tuğgeneral Mustafa Mohammed M. Almadani (57),Faad Shabib A. Albalawi (33),Özel Müdahale Uzmanı Tuğgeneral Maher Abdulaziz M. Mutreb (47),Koruma Uzmanı İstihbaratçı Thaar Ghaleb T. Alharbi (39),Strateji Planlama ve Muhabere Uzmanı İstihbaratçı Turki Musharraf M. Alshehri (36),İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy (47) ve Saif Saad Q. Alqahtani (45) ise saat 03.30'da özel jet ile Atatürk Havalimanı'na iniş yaparak otellerine geçti.

Şüphelilerden, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Mohammed Saad H. Alzahrani, Turki Musharraf M. Alshehri, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawi, Mustafa Mohammed M. Almadani, Saif Saad Q. Alqahtani ve Salah Mohammed A. Tubaigy sırasıyla 09.50 ile 10.57 arasında ayrı ayrı başkonsolosluğa geldi.

Zanlılardan, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Naif Hassan S. Alarifi, Saad Meshal Albostani ve Mansour Othman M. Abu Hussain de sırasıyla saat 11.00 ile 12.30 arasında ayrı ayrı başkonsolosluk konutuna giriş yaptı.

Saif Saad Q. Alqahtani'nin eşlik ettiği Tuğgeneral Mustafa Mohammed M. Almadani, Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giymiş, takma sakal ve bıyıklı şekilde elinde siyah bir poşetle saat 14.53'te konsolosluk arka kapısından yaya olarak çıkış yaptı. Ticari taksi ile Sultanahmet'e geçen Almadani, saat 16.13'te girdiği cami tuvaletinden 16.29'da üzerini değiştirmiş halde çıktı.

Bu sırada konsolosluk bahçesinde park halinde bulunan 34 CC 1865 plakalı minibüs, içerisine çok sayıda bavul ve poşet yüklendikten sonra saat 15.00 gibi çıkış yaparak başkonsolosluk konutuna geçti. İçerisinde ceset olduğu değerlendirilen bavul ve poşetler konut içerisine taşındı.

Planlı cinayetin ardından tekrar otellerine dönen ve farklı zamanlarda havalimanına geçen özel ekipten, Badr Lafi M. Alotaibi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawi, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbi ve Turki Musharraf M. Alshehri HZSK1 kuyruk numaralı özel jet ile 2 Ekim'de saat 18.30'da, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Mohammed Saad H. Alzahrani, Mansour Othman M. Abu Hussain, Naif Hassan S. Alarifi, Saad Meshal Albostani ve Salah Mohammed A. Tubaigy ise HZSK2 kuyruk numaralı özel jet ile 2 Ekim'de saat 22.50'de Atatürk Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a döndü.

Ayrıca, cinayet sonrası Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek konsolosluktan çıkış yapan Mustafa Mohammed M. Almadani ve eşlik eden Saif Saad Q. Alqahtani'de Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla 3 Ekim'de saat 01.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Mısır aktarmalı Suudi Arabistan'a döndü.

DELİLLERİ KARARTTIKTAN SONRA ARAMAYA İZİN VERİLDİ

Görüntü kayıtlarından cinayete ilişkin çarpıcı detaylara ulaşan emniyet ve MİT ekipleri, başkonsolosluk binası ve konutta detaylı arama ve inceleme yapmayı talep ettiklerinde Suudi yetkililer oyalama taktikleriyle zaman kazanmaya çalıştı. Bu süre zarfında Suudi Arabistan'dan gelen 2 toksoloji uzmanı ve uzman kimyagerin bina ve konutta delil yok etme ve karartma çalışmasının ardından arama ve incelemeye izin verildi.

Suudi yetkililer, arama ve inceleme sırasında başkonsolosluk konutunun bahçesini ve bahçe içerisindeki kuyuyu izin kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle aratmadı. Sonraki süreçte yapılan taleplere rağmen bahçe ve kuyunun aranmasına müsaade edilmedi.

Fotoğraflarda, 15 kişilik ekibin farklı zaman dilimlerinde yurda gelişleri, konsolosluk binası ve konutuna giriş ve çıkışları ile havalimanından gidişleri görülüyor.

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