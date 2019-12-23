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HaberlerDünya

Son dakika... Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam!

Son dakika... İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da yargılanan kişilerden 5'ine idam cezası verildi

son dakika
HABERTURK.COM

Suudi Arabistan savcılığı Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yargılanan 5 kişiye idam cezası verdi.

Davada yargılanan diğer kişilerden 3'üne ise toplam 24 yıl ceza verildiği açıklandı.

Savcılık, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun serbest bırakıldığını duyururken, Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla bilinen ve cinayetin kilit isimlerinden biri olarak değerlendirilen Saud El Kahtani ile ilgili soruşturma yürütüldüğünü ancak herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldığını açıkladı.

Savcılık ayrıca, eski istihbarat başkan yardımcısı Ahmed El Asiri'nin delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığını duyurdu.

Savcılığın açıklamasında yürütülen soruşturma sonrasında, hüküm giyen şüphelilerle Kaşıkçı arasında herhangi bir düşmanlık işaretine rastlanmadığı belirtildi.

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