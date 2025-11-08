Habertürk
        Son dakika: Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da kayıp anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde pazar gününden bu yana kayıp olan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:20
        Kayıp anne ve oğlu aranıyor
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan Pazar gününden itibaren haber alınamıyor.

        Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı.

        Arama çalışmaları yeni gününde devam ediyor. JAK, AFAD, UMKE ve komando birlikleri ile köpek arama unsurlarının da katılımıyla ekipler, tek tek köylerdeki evleri gezerek anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca JAK ve AFAD ekipleri, termal destekli dronelarla da havadan arama çalışması yürütüyor.

        #Son dakika haberler
