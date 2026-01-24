Habertürk
        Son dakika: Kastamonu'da yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu | Son dakika haberleri

        Kastamonu’da yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:44
        Yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu
        Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu.

        BALIK TAŞIMA ARACI DURDURULDU

        Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çatalzeytin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yol kontrolünde denetimde bulundu. Gerçekleştirilen yol kontrolünde ekipler tarafından balık taşıma aracı durduruldu.

        ÇOK SAYIDA KAÇAK AV BALIĞI ELE GEÇİRİLDİ

        Ekipler, yaptıkları denetimde araç içerisinde bulunan kalkan, mezgit ve barbun balıklarını inceledi.

        Yapılan ölçümlerde yaklaşık 285 kilogram mezgit, bin 185 kilogram barbun ve 19 kilogram kalkan balığının yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu balıkların taşınması için zorunlu olan nakil belgesinin bulunmadığı belirlendi.

        İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

        Yasal boyutun altında avlanan ve belgesi bulunmayan yaklaşık 1,5 ton balığa ekiplerce el konulurken, sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

