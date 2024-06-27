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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kasten yangın dehşetinde karar! | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da doğalgaz borusunu keserek patlatan sanığa 5 yıl hapis!

        İstanbul Bağcılar'da 3 yıl önce evindeki doğalgaz borusunu kesip binada patlamaya neden olan Murat Çakıcı hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanığa 'Mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:53
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        Kasten yangın dehşetinde karar!
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        Bağcılar'da 2021 yılında evdeki camları bantlayarak hava çıkışını engelledikten sonra, doğalgaz borusunu kesip patlamaya neden olduğu iddiasıyla yargılana Murat Çakıcı hakkında mahkeme kararını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanık Çakıcı hakkında 'Mala zarar verme' suçundan cezasında artırım yaparak 5 yıl hapis cezası verdi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Murat Çakıcı ve taraf avukatları katıldı.

        SAVCI SANIĞIN 8 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

        Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın kendisinin oturduğu dairenin doğalgaz borularını kestiği, camlara hava almaması için bant yapıştırdığı anlatıldı. Ardından sanığın oda içinde mum bırakarak evden çıktığı anlatılan mütalaada, sanığın olayı kasten yangın çıkartarak 'birden fazla kişiye karşı mala zarar verme' suçunu işlediği belirtildi. Savcı sanık Murat Çakıcı'nın 'Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapsini talep etti.

        "OLAY TARİHİNDE RUH SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİLDİ"

        Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Çakıcı, "Benim olay tarihinde ruh sağlığım yerinde değildi. Buna ilişkin hastane evrakını ibraz ederim. Kimsenin canına ya da malına kastetmedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Son sözü sorulduğunda ise pişman olduğunu ifade etti.

        MAHKEME SANIĞA 5 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

        Mahkeme heyeti sanık Murat Çakıcı'nın 'Mala zarar verme' suçundan cezasında artırım yaparak 5 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Çakıcı'nın diğer suçtan ise beraatine hükmetti.

        NE OLMUŞTU?

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı. Murat Çakıcı'nın ikamet ettiği 202 sokakta bulunan daire içerisinde doğalgaz borusunu kesmek ve pencereleri bantlayarak evden hava çıkışını engellemek suretiyle düzenek kurduğu kaydedildi. Bahse konu daire merkezli olmak üzere apartman içerisinde patlamaya neden olduğu, dairede maddi zarar meydana geldiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Murat Çakıcı hakkında 'Yanıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

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