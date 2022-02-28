Katilden "Pes" dedirten savunma! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Adana'da edinilen bilgiye göre, olay 26 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Z. küfür nedeniyle tartıştığı Mazlum A.’yı (51) tabancayla vurup kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Polis zanlı Ömer Z.’nin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirlediği zanlı Ömer Z.’yi adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

KÜFÜR İÇİN ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da aramalarda ele geçirildi. Şüphelinin amcası A.Z.’nin olay günü kumar oynarken küfürlü konuştuğu, maktul Mazlum A.’nın kendisini uyarmasıyla aralarında tartışma çıktığı, A.Z.’nin belindeki tabancayı çıkarmasıyla orada bulunan kişilerin silahı elinden alıp masaya bıraktığı ve Ömer Z.’nin silahı alıp Mazlum A.’yı vurduğu iddia edildi.

MAKTULÜN ORTAĞI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu olaydan 3 gün sonra Mazlum A.'nın ortağı Mustafa Akay da aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Araçta bulunan Bülent Erdal da saldırıda yaralanmıştı. Polis ekipleri, babası Mazlum A.’nın ortağı Mustafa Akay’ı olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü ileri sürülen Sergen A. (32) ve kuzeni Çağlar Ş.’yi (30) de 25 Şubat’ta yakalamıştı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.