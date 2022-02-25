Kiev'de patlamalar! Bazı konutlara roket düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa Son dakika haberleri: Başkent Kiev'de patlama sesleri! - Ukrayna Rusya savaşı
ABONE OL

SON DAKİKA | Kiev'de patlama sesleri! Bazı konutlara roket düştü

Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar oluştuğu belirtilirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı

Son dakika haberleri: Başkent Kiev'de patlama sesleri! - Ukrayna Rusya savaşı
Kiev'de patlamalar! Bazı konutlara roket düştü
0:00 / 0:00
AA

Başkent Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

KONUTLARA ROKET DÜŞTÜ, 3 SİVİL YARALANDI

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı.

Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Ukrayna hava savunma sistemiyle "düşman roketinin" vurulduğunu belirten Geraşçenko, havada imha edilen roketin konutlar üzerine düştüğünü ifade etti.

AA'nın haberine göre; konutlara düşen roketin korkunç sonucu olduğunu kaydeden Geraşçenko, "Kievli kurtarıcılar Kievlilerin hayatını kurtararak erkekçe görevini yapıyor." paylaşımında bulundu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'de konutlar üzerine roket düşmesi sonucu 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

ZAPOROJYA'DA SINIR MUHAFIZLARI BİRLİĞİNE ROKET SALDIRISI

Öte yandan Ukrayna’nın Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları basın servisinden yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 4.25'te Zaporojya bölgesindeki sınır muhafızları birliğine "düşman tarafından roket saldırısı" yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında sınır muhafızları arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ukraynalı siviller askerlik sırasında! 18 yaşında çocuklar var... - Ukrayna Rusya son haberler
DÜNYA Ukraynalı siviller askerlik sırasında
Polonya-Ukrayna sınırı sivillere kapatıldı
DÜNYA Polonya-Ukrayna sınırı kapatıldı
"Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı Ukrayna'da"
DÜNYA Pentagon: Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı ...
The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
DÜNYA The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim sorunu
DÜNYA Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim ...
Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle vuruldu
DÜNYA Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Bir an evvel... - Ukrayna Rusya haberleri
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Son dakika haberi: ABD harekete geçti! Ukrayna ordusuna 350 milyon dolarlık yardım...
DÜNYA ABD'den Ukrayna ordusuna askeri yardım!
SON DAKİKA | Kremlin açıkladı: Ukrayna müzakereyi reddetti, Rus ordusu atağa kalktı! Ukrayna Rusya savaşı son durum haberleri
DÜNYA Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ...
Estonya ve Çekya düğmeye bastı! Son dakika haberleri: İki ülke hava sahasını Rusya'ya kapattı! - Rusya Ukrayna savaşı son durum
DÜNYA İki ülke hava sahasını Rusya'ya kapattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.