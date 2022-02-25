Kiev'de patlamalar! Bazı konutlara roket düştü 0:00 / 0:00

AA

Başkent Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

KONUTLARA ROKET DÜŞTÜ, 3 SİVİL YARALANDI

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı.

Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.

Ukrayna hava savunma sistemiyle "düşman roketinin" vurulduğunu belirten Geraşçenko, havada imha edilen roketin konutlar üzerine düştüğünü ifade etti.

AA'nın haberine göre; konutlara düşen roketin korkunç sonucu olduğunu kaydeden Geraşçenko, "Kievli kurtarıcılar Kievlilerin hayatını kurtararak erkekçe görevini yapıyor." paylaşımında bulundu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'de konutlar üzerine roket düşmesi sonucu 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

ZAPOROJYA'DA SINIR MUHAFIZLARI BİRLİĞİNE ROKET SALDIRISI

Öte yandan Ukrayna’nın Zaporojya şehrinde de sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna sınır muhafızlarına roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları basın servisinden yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 4.25'te Zaporojya bölgesindeki sınır muhafızları birliğine "düşman tarafından roket saldırısı" yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonrasında sınır muhafızları arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.