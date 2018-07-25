CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İmzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, Meliste bir gazetecinin, "Olağanüstü kurultay için imzaların toplandığı açıklandı, ne söylersiniz?” sorusuna, "İmzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" karşılığını verdi.

CHP'li muhalifler seçimli olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladıklarını açıklamış, CHP'li Yaşar Tüzün de "Kurultay için yeterli sayıda imza toplanmıştır. MYK üyeleri görebilir" demişti.

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