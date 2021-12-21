Kimler, ne zaman hatırlatma dozu olmalı? 0:00 / 0:00

İlk kez Kasım ayında Güney Afrika tarafından bildirilen Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından pandemi süreciyle ilgili kaygılar da arttı.

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığı uyarısında bulunurken, varyantı endişe verici varyant kategorisine de aldı.

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin "Biz endişe verici olarak çeviriyoruz ama aslında 'concern' teknik bir terim ve 'dikkat edilmesi gereken' olarak düşünülebilir" dedi. Üresin "Güney Afrika'dan çıktı demek doğru değil. Başarılı bir sağlık sistemleri var tespit ettiler ve kendilerinin göreceği zararı göze alarak açıkladılar. Bu çok takdir edilesi bir davranış. Güney Afrikalıların tanımladığı demek gerekir" şeklinde konuştu.

ŞİDDETİ YAYILMA HIZI KADAR FAZLA DEĞİL

Britanya hükümetinin Omicron varyantına karşı çok aşırı bir tepki verdiğini ifade eden Prof. Dr. Yağız Üresin "Yayılma hızının yüksek olduğu bir gerçek. Bağışıklık sisteminden kaçma ile ilgili de davranış değişikliği bekleyebiliriz. Ancak yayılma hızıyla aynı oranda bir hastalık şiddeti artışı gözlenmedi" dedi. Prof. Dr. Üresin "Hastalığı geçirenlerde ya da aşı olanlarda infeksiyon olma durumu görülebilir ancak ortak görüş bunlar olsa da şiddetinin daha düşük olacağı yönünde. Etkisi azalsa da aşılar yine etkili olmaya devam edecek. Şu anda Delta için aşılanıyorsunuz" dedi.

KİMLER, NE ZAMAN HATIRLATMA DOZU OLMALI

Covid 19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirilmesinin doğru bir uygulama olduğunu belirten Prof. Dr. Yağız Üresin "Eğer iki inaktif aşı olduysanız üçüncü dozun da yapılması gerekiyor. Onun da üzerinden üç ay geçtiyse ve risk grubundaysanız mRNA aşısıyla hatırlatma dozunun yapılması gerekiyor. Eğer iki doz mRNA aşısı olduysanız üç ay geçtikten sonra hatırlatma dozunu olabilirsiniz" dedi. Prof. Dr. Üresin "Sağlık sistemimizin önerdiği aşıları, önerilen zamanda olmak gerekiyor. Bunun nedeni de yeni varyantların bağışıklık yanıtından kaçabileceği ihtimali" şeklinde konuştu.

İLAÇLAR KORUYUCU DEĞİL TEDAVİ EDİCİ, AŞI ŞART

Pfizer yapılan son testlerde, Covid-19 haplarının yüzde 90 oranında koruma sağladığının teyit edildiğini açıklamıştı. Bu gelişmeye ve Covid 19'a karşı geliştirilen yeni ilaçlara da değinen Prof. Dr. Yağız Üresin ilaçlarla ilgili çalışmaları dikkatli değerlendirmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Üresin önemli bir noktaya da dikkat çekerek "Korunma anlamında aşının yapamadığı ilaçlar yapamaz. İlaçlar çıkacak nasılsa aşı olmayayım demek hem kendini tehlikeye atmak hem de büyük bir sorumsuzluk. Aşı olduğunuzda etrafınızdakileri de koruyorsunuz" dedi.

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