İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 40 suçlu yakalandı. Gürcistan’dan 27, Almanya’dan 4, Bulgaristan’dan 3, Amerika Birleşik Devletleri’nden, Hırvatistan’dan, İsviçre’den, Karadağ’dan, Rusya’dan ve Yunanistan’dan birer suçlu Türkiye’ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan ve 'kasten öldürme' suçundan aranan H.S. isimli şahıs Gürcistan’da, 'suç örgütüne üye olma, kasten öldürme' suçlarından aranan E.C.A. isimli şahıs Gürcistan’da, 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama' suçlarından aranan S.C. isimli şahıs Gürcistan’da, 'fuhuşa teşvik' suçundan aranan C.E. ve C.E. isimli şahıslar Gürcistan’da, 'yağma ve yaralama' suçlarından aranan Ç.B. isimli şahıs Gürcistan’da, 'suç örgütü kurma, hırsızlık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarından aranan A.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan H.U. isimli şahıs Gürcistan’da, 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan’da, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan H.G. isimli şahıs Gürcistan’da, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan S.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan M.T. isimli şahıs ABD’de, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan T.T. ve Ü.A. isimli şahıslar Almanya’da, 'kasten öldürme' suçundan aranan H.Y. isimli şahıs Almanya’da, 'hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan M.K. isimli şahıs Almanya’da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan Y.Ö. isimli şahıs Hırvatistan’da, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan aranan E.Ş. isimli şahıs Karadağ’da, 'kasten öldürme' suçundan aranan H.Ş. isimli şahıs Rusya’da ve O.T. isimli şahıs ise Yunanistan’da yakalandı.