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Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik magandası! Son dakika: Kırmızı ışıkta çarpıp ölüme terk etti! - Güncel haberler
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Işık ihlali yapıp feci şekilde çarptığı yayayı ölüme terk edip kaçtı

İstanbul'da bir trafik magandası, yaptığı kırmızı ışık ihlaliyle dehşet saçtı. Avcılar'da meydana gelen olayda sürücü, feci şekilde çarptığı yayayı ölüme terk edip kaçtı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi

Trafik magandası! Son dakika: Kırmızı ışıkta çarpıp ölüme terk etti! - Güncel haberler
Kırmızı ışıkta çarpıp ölüme terk etti!
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DHA

Büyükçekmece'de, İlker Ç. (21), kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobiliyle yolun karşısına geçen Mehtap Türkyılmaz'a çarptı. Türkyılmaz ağır şekilde yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 20 Kasım Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında yaşandı. 2 çocuk annesi Mehtap Türkyılmaz yayalar için yeşil ışık yanmasının ardından yolun karşısına geçmek için hareket etti.

KIRMIZI IŞIKTA ÇARPIP ÖLÜME TERK ETTİ

Bu sırada İlker Ç., otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yaparak Türkyılmaz'a çarptı. Türkyılmaz ağır şekilde yaralanırken, İlker Ç. olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Türkyılmaz'ın hayati tehlikesi devam ederken, İlker Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde sürücünün idaresindeki otomobilin Türkyılmaz'a çarptığı, kadının savrulurken kaçtığı anlar yer aldı.

"HİÇ DURMADAN YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Mehtap Türkyılmaz'ın kardeşi Deniz Türkyılmaz da, "Ablam güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Gece vardiyasında servisten indikten sonra karşıya geçerken kendisine yeşil yandığı halde arkadan hızlı bir şekilde geliyor. Görgü tanıklarının söylediğine göre, sürücünün 139 kilometre hıza kadar ulaştığı söyleniyor. Yola çıktığı anda ablama vuruyor. Hiç durmadan yoluna devam ediyor. Bu saate kadar kaçak durumdaydı. Yeni yakalanmış. Ablam şu anda yoğun bakımda ve ölümle pençeleşiyor. Sürücü orada ablamı ölüme terk edip gitmiş. Beyin kanaması geçirdi. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar var." dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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