Kırmızı ışıkta çarpıp ölüme terk etti!

"HİÇ DURMADAN YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Mehtap Türkyılmaz'ın kardeşi Deniz Türkyılmaz da, "Ablam güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Gece vardiyasında servisten indikten sonra karşıya geçerken kendisine yeşil yandığı halde arkadan hızlı bir şekilde geliyor. Görgü tanıklarının söylediğine göre, sürücünün 139 kilometre hıza kadar ulaştığı söyleniyor. Yola çıktığı anda ablama vuruyor. Hiç durmadan yoluna devam ediyor. Bu saate kadar kaçak durumdaydı. Yeni yakalanmış. Ablam şu anda yoğun bakımda ve ölümle pençeleşiyor. Sürücü orada ablamı ölüme terk edip gitmiş. Beyin kanaması geçirdi. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar var." dedi.