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Son dakika haberler... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik akışı yavaşladı

Son dakika: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu! - Haberler
AA

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 22 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

AA'nın haberine göre, Anadolu Yakası'nda Avrasya Tüneli girişindeki birikme D-100 Karayolu'ndan Maltepe'ye kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Acıbadem'de başlayan trafik Samandıra'ya kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde herhangi bir sıkışıklık yaşanmazken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. FSM Köprüsü'nde başlayan trafik TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda ise Merter, Topkapı, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler ve Beylikdüzü trafik artışının yaşandığı yerler arasında bulunuyor. Bazı bölgelerde ise trafik akıcı ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 19.20 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

Bu arada, Beykoz'da kısıtlama öncesi gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık tezgahlarında kısmen kalabalığa neden oldu.

Kavacık'ta her hafta kurulan semt pazarının da yoğun olduğu gözlenirken zabıta ekiplerince pazar girişinde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar alana alınmadı.

Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak uyardı.

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