Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Son dakika: "Klinikte tecavüz" davasında o profesör için istenen ceza belli oldu

HABERTURK.COM

Ankara'da özel bir klinikte yaşanan tecavüz olayı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, olayın faili Profesör H.B. hakkında “nitelikli cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden alıkoyma” suçlarından dava açıldı

Son dakika

Habertürk'ün "Başkent’te klinikte tecavüz dehşeti" başlığı ile duyurduğu haberin faili Profesör H.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. H.B.’nin “nitelikli cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden alıkoyma” suçlarından cezalandırılması istendi.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Hakkari'de 3 askerin şehit düştükleri an! Kahreden detayları Bakan Soylu anlattı
GÜNDEMKahreden o an
Hamile kadın ve eşinin darp edilmesi kameralara yansıdı
GÜNDEMTrafik de hamile kadını da yumrukladı! Doktor çift ...
HDPli Diyarbakır Belediyesi'nden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı
GÜNDEMDiyarbakır'da tepki çeken karar!
TIR'cı Bahattin'den alkışlanacak hareket! Motordaki yuvayı fark etti, 45 gün çalıştırmadı
GÜNDEMMotorda fark etti, 45 gün çalıştırmadı
Fırtına yıktı, her şey tekrar ortaya çıktı
GÜNDEMFırtına yıktı, her şey tekrar ortaya çıktı
Son dakika... 800 yıllık tarihi medresenin duvarına Instagramını yazdı! - Haberler
GÜNDEM8 asırlık medreseye bakın ne yazdı!
Son Dakika: Milli Piyango'dan 70 milyon kazanan talihli ortaya çıktı ama çok büyük para kaybetti!
GÜNDEMTalihli talihsiz
SON DAKİKA! Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! O oda aranacak - Haberler
GÜNDEMO oda tekrar incelenecek!
Nihal Olçok kimdir? Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok hayatı hakkında bilgiler
GÜNDEMNihal Olçok kimdir?
SON DAKİKA! Bir babanın en zor kararı! Oğlunu gördü, karakola koştu - Haberler
GÜNDEMBir babanın en zor kararı! Oğlunu gördü, karakola ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X