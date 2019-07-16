Habertürk'ün "Başkent’te klinikte tecavüz dehşeti" başlığı ile duyurduğu haberin faili Profesör H.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. H.B.’nin “nitelikli cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden alıkoyma” suçlarından cezalandırılması istendi.
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