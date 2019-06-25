Hâkim Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesini yayımlamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iş bölümünü değiştirdi. İş bölümünde en çarpıcı değişiklik; Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ve Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nda yaşandı.

BAŞSAVCI VEKİLİ DEĞİŞTİ

Söz konusu büro son olarak, Habertürk'ün "Başkent’te klinikte tecavüz dehşeti" başlıklı haberi ile gündeme gelmişti. Büronun koordinasyonundan sorumlu Başsavcı Vekili Başsavcıvekili Mustafa Başer, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Büronun yeni Başsavcıvekili ise Gökhan Karaköse oldu.

TAHLİYE KARARI VEREN SAVCI DA DEĞİŞTİ

Habertürk'ün haberine; konu cinsel istismar olayının şüphelisi Profesör H.B.'yi resen tahliye eden kadın savcının bürosu da değiştirildi. Cinsel suçları soruşturma bürosundan alınan kadın savcı, bundan böyle genel suçları soruşturma bürosunda görev yapacak.

HABERTÜRK DUYURMUŞTU

Habertürk’ün söz konusu tahliye karanını kısa bir süre önce "O profesör savcı kararı ile resen tahliye edilmiş" başlığı ile duyurmuştu. Savcının sulh ceza hakiminden tahliye talebinde bulunmaksızın doğrudan istisnai bir yetki ile tahliye kararı vermesi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Savcının tahliye kararında şüpheli H.B.'nin "Sabit ikamet sahibi olduğu, mevcut delil durumu itibariyle tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı" belirtilmişti. Bu haberin yayımlanmasından kısa bir süre sonra kadın savcının görev yerinin değiştirilmesi dikkat çekti.